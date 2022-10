Foot - PSG

PSG : Avant l’OM, Galtier prépare une révolution

Publié le 15 octobre 2022 à 03h15

Arthur Montagne

Présent en conférence de presse ce vendredi, en marge du choc contre l'OM dimanche soir, Christophe Galtier s'est dit ouvert à l'idée de changer de dispositif tactique en délaissant pour la première fois son 3-4-2-1 pour un schéma à quatre défenseurs. Il faut dire que le PSG est confronté à plusieurs absences.

Arrivé sur le banc du PSG cet été, Christophe Galtier a rapidement décidé d'évoluer dans un schéma en 3-4-2-1, ce que Mauricio Pochettino avait refusé de faire la saison dernière. Néanmoins, compte tenu des blessures et des suspensions, le coach parisien envisage des changements alors que le choc contre l'OM aura lieu dimanche soir.

«Il y a une réflexion sur le sujet»

« Oui, c’est possible. Il y a une réflexion sur le sujet. Est-ce qu’on, passe dans une défense à quatre et on modifie ce qui se passe un peu plus haut, où on reste comme depuis le début de la saison avec des ajustements au milieu de terrain par exemple ? Depuis le lendemain du match de Benfica on réfléchit à cela par rapport à nos joueurs, leurs caractéristiques mais aussi par rapport à l’Olympique de Marseille qui presse très haut et perturbe la sortie de balle », assure Galtier en conférence de presse.

Vers une défense à 4 ?

Il faut dire que le PSG sera privé de Sergio Ramos, suspendu, et de Presnel Kimpembe, blessé, à l'occasion de la réception de l'OM dimanche. Christophe Galtier pourrait donc opter pour une défense à quatre avec Danilo Pereira pour épauler Marquinhos dans l'axe, ou Nordi Mukiele. Reste également à savoir s'il s'agirait d'un 4-4-2 ou plus vraisemblablement d'un 4-3-3 afin d'aligner Lionel Messi, de retour de blessure, aux côtés de Kylian Mbappé et de Neymar.