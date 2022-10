Foot - PSG

PSG : Galtier évoque son lien particulier avec l'OM

Publié le 14 octobre 2022 à 17h15

Ce dimanche, le PSG affrontera l’OM lors de la 11e journée de Ligue 1. Présent en conférence de presse ce vendredi, Christophe Galtier est revenu sur le fait d’être marseillais de naissance et d’entraîner le club rival. L’entraîneur français est resté très bref à ce sujet et préfère se focaliser sur le match à venir.

Ce dimanche aura lieu le rendez-vous tant attendu des supporters du PSG, mais aussi de l’OM : le Classico. Alors que Christophe Galtier est originaire de Marseille, l’entraîneur parisien disputera donc son premier classique avec sa nouvelle équipe. Le technicien a d’ailleurs été interrogé à ce sujet.

PSG : Une révolution annoncée par Christophe Galtier ? https://t.co/z56hKYm85p pic.twitter.com/4NfJog3ULJ — le10sport (@le10sport) October 14, 2022

« Je suis l'entraîneur du PSG »

Présent en conférence de presse ce vendredi, Christophe Galtier avait été interrogé au sujet de ses origines marseillaises. L’entraîneur du PSG a d’ailleurs préféré rester bref dans sa réponse. « Diriger le PSG alors que je suis né à Marseille ? Je suis l'entraîneur du PSG et je suis très fier de ça. »

« On est très focus sur ce qu'on doit faire »