PSG : En plein feuilleton Mbappé, une terrible nouvelle à 300M€ tombe

Publié le 14 octobre 2022 à 09h30

Hugo Chirossel

Alors que le feuilleton Kylian Mbappé est relancé, le PSG a plusieurs dossiers à gérer en ce moment. D’autant plus que le club de la capitale a enregistré pour la troisième année consécutive des pertes lors de l’exercice 2021-2022. Un montant qui serait aux alentours des 300M€, mais la situation n’inquiéterait pas les dirigeants parisiens.

Rien ne va en ce moment au Paris Saint-Germain. Malgré un début de saison réussi du point de vue sportif, les hommes de Christophe Galtier étant premiers de Ligue 1 et de leur groupe en Ligue des champions, le PSG doit gérer le dossier Kylian Mbappé, ainsi que des affaires extra-sportives qui touchent le club.

Plus de 300M€ de pertes

Au milieu de tout cela, Le Parisien indique également que le club de la capitale a enregistré plus de 300M€ de pertes sur l’exercice 2021-2022. Un montant qui pourrait même atteindre les 350M€ et qui vient s’ajouter aux 124M€ de 2019-2020 et les 224M€ lors de la saison 2020-2021. Des pertes qui s’expliquent par les conséquences de la pandémie de Covid-19, mais également le trop grand nombre de joueurs sous contrat avec des salaires importants.

800M€ de budget la saison prochaine