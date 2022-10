Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Au cœur du scandale, Mbappé proche de résilier ? Une réponse tombe

Publié le 14 octobre 2022 à 09h00

Alors que la rupture est totale entre le PSG et Kylian Mbappé, les dernières révélations de Mediapart pourraient relancer l’avenir de l’international français. Le club aurait fait appel à une agence externe pour mener des raids numériques sur les réseaux sociaux contre certaines personnes, dont l’attaquant, qui pourrait être en mesure de demander une rupture de contrat. Cependant, Kylian Mbappé devrait avoir du mal à obtenir satisfaction.

Le PSG connait sûrement la semaine la plus agitée de son histoire, avec les velléités de départ de Kylian Mbappé affichées au grand jour et les révélations de Mediapart , assurant que le club de la capitale avait fait appel à une agence externe pour mener des raids numériques sur les réseaux sociaux contre certaines personnes liées de près ou de loin au PSG. Deux affaires qui se rejoignent, puisque Kylian Mbappé serait l’un des individus ciblés par cette campagne de dénigrement. De quoi renforcer le sentiment de trahison ressenti par le champion du monde tricolore, qui pourrait se servir de cette affaire pour faciliter son départ.

L’hypothèse d’une rupture de contrat pour Mbappé

Interrogée par RMC Sport , Tatiana Vassine, avocate spécialisée dans le droit du sport, a expliqué que les dernières révélations de Mediapart pourraient relancer l’avenir de Kylian Mbappé, en mesure de résilier son contrat avec le PSG aux yeux de la loi si la faute de l’écurie parisienne était prouvée : « Les joueurs professionnels sont liés à leur club par un contrat de travail à durée déterminée. Ce type de contrat ne peut être rompu que dans des cas précis comme la faute grave. Elle a par exemple été retenue dans des cas de violences physiques, verbales ou d'abus de la liberté d’expression. Si elle était avérée et imputable à l’employeur, donc le club, ce serait à mon sens suffisamment grave pour justifier une rupture du contrat. »

« Tu ne licencies pas ou tu ne démissionnes pas d'un CDD avant son terme »

Pour autant, Kylian Mbappé pourrait avoir du mal à obtenir gain de cause. La nature de son contrat (CDD) permet dans ce cas précis au PSG d’apparaître en position de force si le numéro 7 réclamait la résiliation de son bail. « Les CDD constituent tout l'édifice du football professionnel. Tu ne licencies pas ou tu ne démissionnes pas d'un CDD avant son terme, tu le romps donc il y a un préjudice pour l'une des deux parties et l'autre doit lui verser une indemnité. Pour le salarié, il s'agit des salaires restants dus jusqu'au terme du contrat. Pour l'employeur, c'est la même chose et parfois plus. Cette indemnité équivaut au montant du transfert quand un joueur quitte son club avant la fin de son bail », confie un spécialiste du droit du travail dans les colonnes de L’Equipe . En clair, si Kylian Mbappé décidait de rompre son engagement avec le PSG avant son terme, soit juin 2024, il devrait payer une somme exorbitante à son club, un montant qu’aurait à régler sa prochaine équipe assimilable à une indemnité de transfert.

« Il faut démontrer que l'employeur a commis une faute grave, une faute simple ne suffisant pas »