Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid prend une décision tonitruante pour Mbappé

Publié le 14 octobre 2022 à 08h15

Arthur Montagne

Seulement quelques mois après sa prolongation de contrat, Kylian Mbappé souhaiterait déjà quitter le PSG. Mais alors que le Real Madrid a longtemps fait le forcing pour le recruter, il semblerait que le club merengue ne soit plus intéressé par l'attaquant français.

En mai dernier, Kylian Mbappé décidait de prolonger son contrat au PSG malgré l'intérêt insistant du Real Madrid qui espérait le recruter libre. Ainsi, officiellement, l'attaquant français est lié au club parisien jusqu'en juin 2025, mais certains médias annoncent que son contrat prendrait en réalité fin en 2024, avec une option pour une saison supplémentaire que seul le joueur peut activer.

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi, Campos... Cette énorme révélation sur la bombe Mbappé https://t.co/PXZld3B8qm pic.twitter.com/xqra7kAFTQ — le10sport (@le10sport) October 13, 2022

Mbappé veut quitter le PSG...

Néanmoins, cela ne risque pas d'arriver. Et pour cause, Kylian Mbappé souhaiterait déjà quitter le PSG, le plus rapidement possible. En effet, l'attaquant français regretterait que sa direction n'ait pas tenu ses promesses pour le convaincre de prolonger. Le projet actuel ne correspond pas à celui présenté par le Qatar au printemps dernier.

... mais il n'entre plus dans les plans du Real Madrid

Par conséquent, Kylian Mbappé va de nouveau se retrouver au cœur d'un énorme feuilleton. Reste à savoir quels clubs pourraient se positionner. Une chose est sûre, selon les informations de Josep Pedrerol, le Real Madrid n'a pas l'intention de bouger. Le journaliste espagnol assure que Kylian Mbappé n'entre pas dans les plans du club merengue, probablement vexé d'avoir été recalé à deux reprises.