Mercato - PSG : Le Real Madrid prêt à faire une folie pour Mbappé ? La réponse

Publié le 13 octobre 2022 à 19h10

Arthur Montagne

Bien qu'il ait prolongé son contrat au PSG en mai dernier, Kylian Mbappé ne semble pas avoir l'intention de s'éterniser à Paris. L'attaquant français, visiblement frustré que les promesses faites par le Qatar n'aient pas été tenues, souhaiterait déjà partir. Mais le Real Madrid n'aurait pas l'intention de céder à ses exigences.

En mai dernier, Kylian Mbappé mettait fin à son feuilleton en prolongeant son contrat au PSG alors qu'un départ libre vers le Real Madrid paraissait être l'issue naturelle à ce feuilleton. Mais le Qatar a réussi à inverser la tendance grâce à de grandes promesses, notamment en matière de recrutement. Des promesses qui n'ont visiblement pas été tenues.

Mbappé veut quitter le PSG

Et la conséquence est radicale puisque Kylian Mbappé souhaiterait désormais quitter le PSG, seulement quelques mois après sa prolongation de contrat. Agacé de son rôle à Paris, l'attaquant français voudrait donc rebondir dans un nouveau club dès que possible. Et le premier nom qui vient à l'esprit est celui du Real Madrid.

