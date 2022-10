Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi, Campos... Cette énorme révélation sur la bombe Mbappé

Publié le 13 octobre 2022 à 16h10

Amadou Diawara

Seulement quelques mois après avoir prolongé son contrat de trois saisons avec le PSG, Kylian Mbappé voudrait prendre le large. D'après la presse espagnole, la décision du Français serait dûe à la mauvaise relation entre Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos. En effet, Kylian Mbappé aurait réclamé le recrutement du nouveau conseiller football du PSG, et ce dernier n'aurait pas suffisamment de pouvoir à son goût.

A la fin de la dernière saison, Kylian Mbappé est passé tout près de signer librement et gratuitement en faveur du Real Madrid. Toutefois, le numéro 7 du PSG a finalement décidé de rester à Paris et de parapher un nouveau bail de trois saisons au sein du club rouge et bleu.

Kylian Mbappé a réclamé la signature de Luis Campos

Cependant, la direction du PSG n'aurait pas tenu ses promesses. Ainsi, Kylian Mbappé voudrait à tout prix faire ses valises et changer de club dès le prochain mercato hivernal.

Le clan Mbappé regrette le manque de pouvoir de Campos