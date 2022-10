Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Après le mercato, une fissure entre Neymar, Messi et Mbappé ?

Publié le 13 octobre 2022 à 09h45

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé se trouve dans une position délicate au PSG. Alors qu’il réclamerait un bon de sortie, le Français aurait poussé en interne pour boucler le départ de Neymar à la dernière intersaison. Cependant, la résurrection du Brésilien et celle de Lionel Messi desservirait Mbappé au niveau de son impact dans le groupe. Explications.

Le 21 mai dernier, Kylian Mbappé et Nasser Al-Khelaifi se présentaient sur la pelouse du Parc des princes afin d’annoncer aux supporters parisiens la prolongation du champion du monde tricolore jusqu’en juin 2025. Un accord derrière lequel les décideurs du PSG courraient depuis un bon moment. Au cours de ces discussions, Kylian Mbappé aurait été placé au centre du projet sportif et l’effectif qu’il allait être construit par la nouvelle direction aurait été bâti pour le mettre dans les meilleures dispositions possibles.

Mbappé a voulu se séparer de Neymar…

Pour cela, il aurait fallu se séparer de Neymar aux yeux du conseiller football Luis Campos pour aligner un attaquant de fixation aux côtés de Kylian Mbappé, comme Robert Lewandowski ou Gianluca Scamacca, avec Lionel Messi en soutien. Un projet qui aurait été validé par Kylian Mbappé à en croire L’Equipe , qui souligne dans ses colonnes du jour ce jeudi que le Français aurait poussé pour le départ de Neymar à l’intersaison. Ce qui serait arrivé aux oreilles du Brésilien, vexé d’une telle manœuvre.

Le retour en forme du Brésilien a eu de grosses répercussions sur le statut de Mbappé