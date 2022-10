Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé vers une résiliation ? Une incroyable bombe tombe

Publié le 13 octobre 2022 à 08h30 - mis à jour le 13 octobre 2022 à 08h37

Alors que le feuilleton Kylian Mbappé est relancé avec les envies de départ du principal intéressé dès le prochain mercato hivernal, les dernières révélations divulguées par Mediapart concernant l’affaire des faux comptes Twitter pourraient avoir une incidence majeure sur ce dossier. Ayant été victime de la supposée "armée numérique" utilisée par le PSG, Kylian Mbappé pourrait être en mesure de demander la rupture de son contrat.

Rarement l’atmosphère aura été aussi pesante autour du PSG. Malgré sa décision en mai dernier de renouveler son bail jusqu’en 2025 (avec une année en option), Kylian Mbappé veut aujourd’hui quitter la capitale, se sentant trahi par Nasser Al-Khelaïfi et le Qatar, qui n’ont pas tenu leurs promesses selon lui. Mais les velléités de départ de l’international français ne sont pas uniquement basées sur un critère sportif, et les dernières révélations de Mediapart le prouvent. Selon le journal en ligne, le PSG aurait payé une agence numérique chargée de mener une campagne d'influence et de dénigrement sur les réseaux sociaux entre 2018 et 2020 contre plusieurs personnes liées de près ou de loin au club, dont Kylian Mbappé. Un nouveau scandale pour le Paris Saint-Germain qui pourrait alors totalement relancer l’avenir du Bondynois.

« Ce serait à mon sens suffisamment grave pour justifier une rupture du contrat »

Et pour cause, si les révélations de Mediapart se confirmaient, Kylian Mbappé serait en mesure de se libérer de son contrat avec le PSG comme l’explique Tatiana Vassine, une avocate spécialisée dans le droit du sport interrogée par RMC : « Chacune des parties liées par un contrat de travail est soumise à une obligation de loyauté qui est l’équivalent de l’obligation de bonne foi existant dans tous les contrats. Cette obligation requiert que le salarié, comme l’employeur, exécutent leurs obligations l’un envers l’autre de manière loyale, et évidemment sans nuire à l’autre. »



L’utilisation de comptes pour mener des campagnes violentes et ordurières sur les réseaux sociaux rentreraient alors en compte : « Les joueurs professionnels sont liés à leur club par un contrat de travail à durée déterminée. Ce type de contrat ne peut être rompu que dans des cas précis comme la faute grave. Elle a par exemple été retenue dans des cas de violences physiques, verbales ou d'abus de la liberté d’expression. Si elle était avérée et imputable à l’employeur, donc le club, ce serait à mon sens suffisamment grave pour justifier une rupture du contrat. »

Le PSG obligé de verser l’intégralité du salaire de Mbappé ?