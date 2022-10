Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé pousse pour son départ, le vestiaire s’agace

Publié le 13 octobre 2022 à 08h15 - mis à jour le 13 octobre 2022 à 08h17

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé fait encore des siennes. Alors que son contrat a été reconduit au printemps dernier avec la promesse qu’il soit au centre du projet sportif parisien, le champion du monde tricolore voudrait déjà claquer la porte, sentant que les promesses n’ont pas été tenues. Une attitude individualiste pour certains en interne qui n’apprécieraient guère la toute-puissance de Mbappé.

On prend le même et on recommence. Après avoir été au cœur de l’actualité du PSG la saison passée au moment où son contrat arrivait à expiration avant d’être prolongé, Kylian Mbappé est une nouvelle fois au centre de toutes les attentions. Et une fois encore, le champion du monde tricolore semble être l’instigateur de tout ce feuilleton.

Mbappé veut plier bagage malgré son statut de star du projet

En coulisse et ce depuis la fin du mercato estival, Kylian Mbappé ne cacherait pas son mécontentement quant au recrutement et aux promesses non tenues de la direction du PSG, à savoir l’arrivée d’un attaquant de surface autour duquel Mbappé peut tourner ainsi que la nomination de Zinedine Zidane, qui avait été promis au Français d’après Relevo .

La toute-puissance de Mbappé agacerait au PSG