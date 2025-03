Zlatan Ibrahimovic - PSG : Le super transfert annoncé en direct !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Arrivé au terme de son contrat avec le PSG, Zlatan Ibrahimovic avait quitté le club de la capitale en 2016 dans une situation assez similaire à celle de Kylian Mbappé l’été dernier. Et Daniel Riolo estime que ce départ du géant suédois à l’époque avait été une superbe nouvelle pour le PSG.

Nombreux sont les observateurs à souligner aujourd’hui les bienfaits du départ de Kylian Mbappé au PSG, qui a permis à Luis Enrique de pouvoir bâtir un projet uniquement basé sur le collectif et sans star majeure. En direct au micro de l’After Foot jeudi soir, Daniel Riolo a d’ailleurs fait le parallèle avec l’été 2016, lorsque Zlatan Ibrahimovic avait décidé de ne pas prolonger son contrat avec le PSG pour être transféré libre du côté de Manchester United. Un départ qui a fait énormément de bien selon Riolo.

« Le PSG avait regagné en popularité »

« Dans l’histoire, si tu remontes, il y a eu une autre période où le PSG avait regagné un peu en popularité après une période d’exaspération, c’est 2017. Quand Zlatan s’en va (NDLR : Il part à l’été 2016 en réalité). Parce que c’est un peu comme si la période Zlatan était terminée alors qu’au fond c’est surtout lui qui part, mais il prenait tellement de place et il incarnait tellement le PSG qui veut devenir un grand club. Et puis comme il se plantait… », constate Riolo, qui estime que le PSG d’après Zlatan Ibrahimovic était bien plus séduisant.

« On avait envie d’aimer cette équipe »

« Ils arrivent jusqu’à ce match contre le Barça où s’il n’y a pas ce braquage du match retour, je pense que cette équipe-là peut marquer les esprits vraiment. Il n’y a plus cet esprit star car Cavani devient le porte-drapeau de l’équipe, puis tu as Rabiot qui est très jeune, Kimpembe commence à intégrer l’équipe. Tu as des bons joueurs comme Di Maria, Verratti est encore vraiment bien. Malheureusement cette équipe a capoté dans ce match. Cette équipe on avait envie de l’aimer », conclut l’éditorialiste de RMC.