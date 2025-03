Alerte rouge au PSG, le club en panique ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Désormais qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, le PSG revient de très loin étant donné qu’il était passé tout proche d’une élimination lors de la phase de poules. Et Daniel Riolo a d’ailleurs révélé que la direction du PSG était, à cette époque, très alarmée en interne par la situation sportive.

Le PSG a réussi un magnifique exploit mardi soir sur la pelouse de Liverpool en allant s’imposer 1-0 puis se qualifier aux tirs au but après avoir perdu le match aller au Parc des Princes. L’équipe de Luis Enrique a ainsi validé son ticket pour les quarts de finale de la Ligue des Champions face à Aston Villa, ce qui n’était pas une mince affaire étant donné que le PSG était passé proche de l’élimination prématurée en phases de poules.

« À l’intérieur du club, c’était la panique »

Daniel Riolo a d’ailleurs fait de troublantes révélations sur la situation de crise dans les coulisses du PSG l’hiver dernier : « N’oublions quand même où on était en décembre et ce qu’il se disait en décembre. La panique à bord partout. Je peux te dire qu’à l’intérieur du club, c’était la panique. Il y avait beaucoup d’inquiétude », a indiqué le journaliste au micro de l’After Foot, sur RMC Sport.

« Où est-ce qu’on sera au moins de janvier ? »

« Crois moi, il y avait des questions qui se posaient début décembre sur où est-ce qu’on sera au moins de janvier et qu’est-ce qui se passe pour la politique sportive du club si jamais ça tourne mal contre City. L’histoire du foot ça va très vite », poursuit Riolo. Et finalement, le PSG a su parfaitement redresser la barre.