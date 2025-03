Transfert de Mbappé : C’est fini, la star est partie ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Depuis la signature de Kylian Mbappé au Real Madrid l’été dernier, Vinicius Junior a perdu de sa superbe, lui qui était pourtant en course pour rafler le Ballon d’Or après sa magnifique année 2024. Et Daniel Riolo estime que le recrutement de Mbappé n’a pas fait du bien à l’attaquant brésilien du Real Madrid…

Et si Kylian Mbappé avait, involontairement, condamné Vinicius Junior au Real Madrid ? L’attaquant brésilien fait surtout parler de lui pour ses frasques extrasportives en ce moment, comme ce fut le cas mercredi soir sur la pelouse de l’Atlético de Madrid en Ligue des Champions où son attitude globale a fait scandale. Et certains y voient un lien direct avec le transfert de Kylian Mbappé l’été dernier.

« Tu as perdu Vinicius »

Au micro de l’After Foot sur RMC Sport jeudi soir, Daniel Riolo a dressé un constat accablant sur l’évolution de Vinicius depuis le transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid l’été dernier : « Avec le recrutement de Kylian Mbappé, j’ai l’impression, et ce n’est pas qu’une impression, tu as perdu Vinicius Jr », explique-t-il.

« Tu ne le reconnais pas »

« Il était l'un des meilleurs joueurs du monde la saison dernière. Là, aujourd’hui, tu ne reconnais pas Vinicius Jr qui se perd complètement », poursuit Daniel Riolo à ce sujet. Reste à savoir si Vinicius Junior parviendra à le faire mentir et à, enfin, composer un duo d’attaque redoutable avec Kylian Mbappé.