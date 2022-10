Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un club recale déjà Kylian Mbappé

Alors qu’il aurait demandé à quitter le PSG l’hiver prochain, Kylian Mbappé a déjà des prétendants partout en Europe. Interrogé sur l’attaquant français, Enrique Cerezo, le président de l’Atlético de Madrid, assure que les Colchoneros ne sont pas intéressés par l’international français.

C’est sans aucun doute le feuilleton qui va agiter les prochaines semaines et sûrement les prochains mois. Alors qu’il a prolongé son contrat en mai dernier, Kylian Mbappé aurait demandé à quitter le PSG cet hiver. Une information démentie par Luis Campos ce mardi en marge de la rencontre face au Benfica Lisbonne.

Pas de quoi dissuader les prétendants pour autant. Si le PSG n’envisage pas de s’en séparer l’hiver prochain, Kylian Mbappé affole déjà l’Europe dont le Real Madrid et Liverpool. Chelsea, Manchester United et Manchester City ont également cités.

Atletico Madrid president Cerezo on João Felix future: “João Felix’s gonna succeed here at Atléti. Mbappé? We have no interest in him, even if he’d have a place in every team”. ⚪️🔴 #Atleti“Simeone’s future? Cholo’s our head coach and, God willing, he will be for a long time”. pic.twitter.com/HZ9oxoRob1