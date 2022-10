Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé plombé par Haaland pour son avenir ?

Publié le 12 octobre 2022 à 18h15

La rédaction

Bien décidé à partir dès le mois de janvier, en froid avec ses dirigeants, Kylian Mbappé semble donc en plein rupture avec le PSG. Manchester City était sur ses traces ces derniers mois, mais avec le recrutement d'Erling Haaland, cette piste n'est plus du tout d'actualité pour l'attaquant français.

Depuis mardi, tous les regards sont tournés vers Kylian Mbappé au PSG. L'attaquant français aurait émis son souhait de quitter le club de la capitale le plus vite possible, se sentant trahi par ses dirigeants et des promesses du mercato qui n'ont pas été tenues. Une petite bombe, qui ne manque pas de réveiller les courtisans de Mbappé...

Mercato - PSG : Mbappé veut partir, le Real Madrid a pris une décision fracassante https://t.co/DJmrnL1Lo8 pic.twitter.com/oN18T8EE2K — le10sport (@le10sport) October 12, 2022

Le Real Madrid et Liverpool restent à l'affût pour Mbappé

Bien évidemment, l'option Real Madrid revient au premier plan puisque le club merengue a longtemps fait du recrutement de Kylian Mbappé une priorité, mais plusieurs médias annoncent que Florentino Pérez ne tentera rien en janvier pour le joueur du PSG. En revanche, selon L'EQUIPE , Liverpool rêverait toujours de le recruter ... mais qu'en est-il des autres cadors de Premier League ?

Manchester City ne veut plus de Mbappé