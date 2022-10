Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'annonce tonitruante de Pérez sur le transfert de Mbappé

Publié le 12 octobre 2022 à 15h00

Amadou Diawara

Malgré une prolongation récente avec le PSG, Kylian Mbappé voudrait prendre le large dès le mois de janvier. Alerté par la situation du numéro 7 parisien, le Real Madrid serait en embuscade pour un transfert. D'ailleurs, Florentino Pérez aurait annoncé aux socios au début du mois d'octobre qu'il y aurait d'autres opportunités pour recruter Kylian Mbappé, et ce, malgré l'échec du dernier mercato estival.

Engagé initialement jusqu'au 30 juin 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé était partagé entre une prolongation et un transfert libre et gratuit vers le Real Madrid. Finalement, le numéro 7 parisien a décidé de snober le club merengue - avec qui il avait un accord de principe comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité - pour parapher un nouveau bail de deux saisons, plus une en option à Paris.

Transferts - PSG : Les stars que Kylian Mbappé attendait sur le mercato https://t.co/xmvnhPts60 pic.twitter.com/DwUDarurk6 — le10sport (@le10sport) October 12, 2022

Pérez garde la porte ouverte pour Mbappé

Malgré sa prolongation, Kylian Mbappé aurait pris une décision retentissante : partir dès le mois de janvier. Une information qui n'aurait pas échappée au Real Madrid, même s'il ne compterait pas frapper lors de ce mercato hivernal.

Pérez savait qu'il aurait d'autres opportunités pour Mbappé

Selon les informations de L'Equipe , divulguées dans ses colonnes, le Real Madrid suivrait de près la situation de Kylian Mbappé. « Extrêmement vexé » par la décision du crack de 23 ans de rempiler avec le PSG, Florentino Pérez n'aurait pas pour autant tiré un trait sur lui. En effet, le président du Real Madrid garderait la porte ouverte pour Kylian Mbappé dans un avenir « plus ou moins proche » , et ce, parce qu'il est bien conscient de la puissance sportive et économique du Français.

Le Real est prêt à exploiter la moindre brèche pour Mbappé

D'ailleurs, Florentino Pérez aurait assuré aux socios qu'il y aurait d'autres opportunités, à terme, de boucler le transfert de Kylian Mbappé. Un message envoyé lors de l'assemblée générale du Real Madrid organisée le 3 octobre. Et lorsqu'il finira par avoir une nouvelle ouverture pour s'offrir Kylian Mbappé, Florentino Pérez compte bien l'exploiter à fond. Le PSG est prévenu.