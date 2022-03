Foot - Mercato - PSG

EXCLU - Mercato - PSG : Mbappé finalement prêt à rester ?

Publié le 29 mars 2022 à 0h20 par Alexis Bernard mis à jour le 29 mars 2022 à 0h21

A quelques semaines de la fin de son contrat, Kylian Mbappé chemine de plus en plus dans sa réflexion. Et le PSG commence à reprendre espoir. Voici nos informations sur ce dossier capital.

Le Real Madrid et le PSG sont à la lutte pour Kylian Mbappé. Les deux géants européens se livrent une guerre sans merci pour convaincre l’étoile du football français. Et pour l’heure, impossible d’affirmer avec certitude si le Parisien quittera son nid pour les beaux yeux de son rêve madrilène. Comme révélé par le10sport.com le 14 mars dernier, Kylian Mbappé souhaite écouter l’ensemble des acteurs, qu’ils soient Parisiens comme Madrilènes. Si le Real Madrid dispose d’une longueur d’avance depuis plusieurs mois, Paris a encore une carte à jouer. Et le club de la capitale la joue à fond.

Mbappé chemine vers Paris

L’élimination du PSG en huitième de finale de la Ligue des Champions, par le Real Madrid, met du temps à être digéré par les joueurs parisiens, et notamment par Kylian Mbappé. Mais selon nos sources, le Français chemine de plus en plus vers Paris ces derniers temps. S’il n’a toujours pas pris de décision, Kylian Mbappé écoute attentivement la proposition parisienne et le futur projet qui pourrait être mis en place, avec de nombreux changements possibles. La possibilité de repartir sur un contrat de courte durée (deux ans), avec une maîtrise totale sur son avenir après la Coupe du Monde et la saison 2022-2023, semble séduire les membres de son clan. Et la perspective de pouvoir quitter le PSG, club de son cœur, sur un autre scénario que celui d’un échec en huitième de finale de la Ligue des Champions, donne du poids à la proposition parisienne.



En début d’année, la tendance était clairement en faveur du Real Madrid, avec qui un accord moral existe. A l’heure où nous écrivons ces lignes, les cartes sont totalement redistribuées. Et le PSG reprend très clairement espoir dans ce dossier qui ne semble pas prêt de rendre son verdict. Au cœur du clan Mbappé, on souhaite pouvoir prendre une décision, et la rendre public, avant la fin de la saison.