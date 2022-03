Mercato - PSG

EXCLU - Mercato - PSG : Mbappé pas encore prêt a signer au Real Madrid…

Publié le 14 mars 2022 à 12h15 par Alexis Bernard

Si Marca a annoncé la prochaine signature de Kylian Mbappé au Real Madrid, Le 10 Sport est en mesure d’affirmer que le Français prend encore son temps pour se décider. Et qu’il souhaite, notamment, écouter les dirigeants parisiens à l’aube d’un nouveau projet qui pourrait être XXL.

Non, les jeux ne sont pas encore faits pour Kylian Mbappé. Si les chances de le voir partir sont grandes, comme l’écrit le10sport.com depuis des mois, le dossier n’est pas pour autant scellé. Et le quotidien Marca a beau annoncer que le Parisien signera cette semaine avec le Real Madrid, Le 10 Sport peut affirmer que ce n’est pas exact. Aucune signature n’est au programme de cette semaine. Selon nos informations, Kylian Mbappé est encore sous le coup de l’émotion et de la douloureuse élimination du PSG en huitième de finale de Ligue des Champions. Et pour l’heure, il n’a pris aucune décision.

Mbappé veut écouter Paris