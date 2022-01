Foot - Mercato - PSG

EXCLU - Mercato - PSG : Mbappé de plus en plus proche du Real Madrid…

Publié le 6 janvier 2022 à 12h30 par Alexis Bernard

A 6 mois de la fin de son contrat, Kylian Mbappé se dirige vers un départ du PSG. Malgré les efforts des dirigeants parisiens, le Français ne dévie pas de son objectif : jouer au Real Madrid.

Heureux, épanoui et en forme, Kylian Mbappé signe une cinquième saison de haut-vol avec le PSG. La cinquième et la dernière année de son contrat, qui prend fin en juin prochain. Et malgré les innombrables tentatives des dirigeants parisiens pour le convaincre de rester, il semble que le dossier soit trop difficile à « récupérer ». Selon nos dernières informations, la tendance n’a pas changé. Kylian Mbappé est toujours en route pour le Real Madrid.

Un accord de principe

Si rien n’a été signé avec le Real Madrid, Kylian Mbappé aurait pris un engagement moral vis-à-vis des dirigeants madrilènes. Une parole qui permet à Florentino Pérez et ses hommes d’être on ne peut plus confiant dans la perspective de signer le Français, libre de tout contrat. Preuve de cette confiance optimale : le Real Madrid ne travaille pas de plan B en cas de demi-tour de Mbappé. Florentino Pérez est sûr de son fait : Kylian Mbappé sera Madrilène la saison prochaine.



Du côté du PSG, on persiste à croire qu’un revirement de situation est possible. Auprès du joueur, comme de ses proches, le club tente de convaincre et séduire. Les arguments sont sportifs et financiers. Et ils ont de quoi plaire. Mais il semble que le PSG arrive trop tard. La messe est dite ? Officiellement, non. Et dans le football, tant que rien n’est signé, tout reste possible. Mais officieusement, et dans les rangs du Real Madrid, c’est comme si Kylian Mbappé était déjà là.