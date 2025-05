Rupture avec Florent Manaudou, Elsa Bois a déjà programmé un rencard !

Amadou Diawara

Finalistes de l'émission Danse avec les Stars, Florent Manaudou et Elsa Bois ont terminé à la deuxième place de la compétition vendredi dernier. Alors qu'elle ne va plus danser avec le nageur sur les parquets de TF1, la jeune femme de 24 ans a rendez-vous le samedi 28 juin au Palais Omnisport Joseph Claudel de Saint-Dié-des-Vosges, et ce, pour animer un stage de danse.

Candidat de la saison 14 de Danse avec les Stars, Florent Manaudou a fait équipe avec Elsa Bois. S'étant rapproché de sa partenaire au fil des semaines, le nageur aurait démarré une relation amoureuse avec elle. Grâce à sa connexion et à ses prestations XXL, le couple - dans l'émission et dans la vie - a atteint la finale de DALS.

Elsa Bois va animer un stage de danse le 28 juin

Présents lors de l'ultime prime de Danse avec les Stars, Florent Manaudou et Elsa Bois ont fini à la deuxième place, derrière le duo Adil Rami - Ana Riera, et devant les champions de cette saison 14 : Lénie et Jordan Mouillerac.

Elsa Bois a rendez-vous au Palais Omnisport Joseph Claudel

Alors que la saison 14 de Danse avec les Stars s'est achevée vendredi dernier, Elsa Bois a déjà trouvé son prochain challenge. En effet, la jeune femme de 34 ans a rendez-vous le samedi 28 juin à Saint-Dié-des-Vosges, et ce, pour animer un stage de danse au Palais Omnisport Joseph Claudel. Fêtant ses 30 ans, l'association Teenager’s a officialisé la nouvelle.