Mercato - PSG : Le Qatar joue sa dernière carte pour Kylian Mbappé !

Publié le 6 janvier 2022 à 6h45 par Th.B.

Alors que le PSG a jusqu’ici ramé, le club de la capitale tenterait le tout pour le tout en proposant un contrat en or à Kylian Mbappé pour qu’il accepte de prolonger à Paris…

Les semaines se suivent et se ressemblent dans le feuilleton Kylian Mbappé. D’un côté, le PSG notamment par le biais de son directeur sportif Leonardo, assure être confiant jusqu’au bout et ne rien lâcher afin d’inciter l’attaquant du PSG à apposer sa signature sur une prolongation de son contrat courant jusqu’en juin prochain. Et d’une autre, il y a le clan Mbappé qui a affirmé dernièrement avoir considérablement souhaité tourner la page PSG à l’intersaison, en vain. Et alors que le Real Madrid semblerait destiné à rafler la mise à la prochaine intersaison, les hautes sphères du PSG tenteraient un ultime coup.

Une offre de prolongation qui ferait de lui le joueur le mieux payé du PSG !