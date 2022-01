Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Real Madrid répond à Laporta pour Haaland !

Publié le 6 janvier 2022 à 5h30 par T.M.

A Barcelone, Joan Laporta y croit plus que jamais pour Erling Braut Haaland. Pas de quoi encore effrayer le Real Madrid.

Aujourd’hui au Borussia Dortmund, Erling Braut Haaland pourrait bien changer de club à l’été. Alors que le Norvégien disposera d’une clause libératoire de 75M€, la bataille s’annonce acharnée, notamment entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Malgré sa situation financière, le Barça peut compter sur la bonne relation entre Mino Raiola et Joan Laporta pour recruter Haaland. D’ailleurs, dernièrement, le président blaugrana a fait de grosses annonces dans ce dossier, assurant que « tout est possible ».

Le Real Madrid toujours serein !