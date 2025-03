OM : De Zerbi abandonne, l’annonce choc !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Samedi, l'OM avait l'occasion de conserver sa deuxième place au classement de Ligue 1 à l'approche de la fin de la saison face au Stade de Reims, un adversaire en difficulté depuis des mois en championnat. Mais les hommes de Roberto De Zerbi ont été dépassés et ils ont dû concéder une défaite frustrante (3-1). Une mauvaise nouvelle dans la course à la place en Ligue des champions l'année prochaine puisque le club de la cité phocéenne vient d'être dépassé par Monaco.

Face à une équipe qui n'avait plus marqué depuis 6 matches en championnat, l'OM pouvait s'avancer sereinement dans ce rendez-vous. Mais rien ne s'est passé comme prévu contre Reims et le club confirme ses difficultés du moment avec une 4ème défaite concédée au cours des cinq derniers matches. L'entraîneur italien a été ciblé en raison de son attitude lors du match.

De Zerbi pas prêt pour le grand défi de l'OM ?

Repéré pour ses belles qualités à ce poste à Brighton l'an dernier par exemple, Roberto De Zerbi ne présente pas un visage très rassurant avant d'attaquer la dernière partie de la saison très cruciale pour l'OM. Certains s'interrogent même sur ses capacités. « Je pense qu’aujourd’hui, De Zerbi n’est pas prêt pour entraîner l’OM et qu’il n’est pas un coach capable de supporter la pression de la Ligue des champions. Alors qu’il a toujours évolué dans des contextes où il y avait "moins de pression", là il arrive dans un truc où il vient ultra confiant dans son projet, et je pense qu’aujourd’hui De Zerbi n’est pas capable d’entraîner cette équipe » constate Thomas Bonnavent, le présentateur de l'émission Winamax FC.

« Roberto De Zerbi a abandonné »

Plutôt convaincant jusque-là, Roberto De Zerbi est peut-être en train d'atteindre ses limites. L'objectif du club était clairement de figurer sur le podium de Ligue 1 à la fin de la saison et la dynamique actuelle n'est pas la bonne. « Hier, je l’avais à trois mètres de moi, il a abandonné. Ça ne veut pas dire que s’il reste l’année prochaine, ça ne marchera pas car on sait que Longoria va tout changer. Ce qui me gêne aussi dans son discours, c’est tout le paradoxe qu’il incarne entre ce qu’il veut montrer, le sang bleu et blanc, le mental, le côté emballant, il faut plaire au public, alors que tout ce qui se passe sur le terrain est l’exact inverse de ce qu’il veut incarner en conférence de presse » poursuit Thomas Bonnavent.