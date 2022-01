Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Real Madrid... Une tendance claire se dessine dans le feuilleton Haaland !

Publié le 5 janvier 2022 à 13h30 par Dan Marciano

Erling Haaland aurait pris la décision de quitter le Borussia Dortmund et devrait le faire savoir à ses dirigeants dans les prochaines semaines. Courtisé par le PSG, le joueur aurait une préférence pour le championnat espagnol.

Le prochain mercato estival sera passionnant à suivre. Notamment parce que plusieurs grandes stars n’ont toujours pas prolongé leur contrat avec leur club respectif comme Paul Pogba (Manchester United) ou encore Kylian Mbappé (PSG). D’autres ont l’intention d’aller voit ailleurs et de changer d’air. C’est notamment le cas d’Erling Haaland. Bien que sous contrat avec le Borussia Dortmund jusqu’en 2024, l’international norvégien devrait quitter le club allemand à la fin de la saison comme l’avait laissé entendre son agent en décembre dernier. « Peut-être cet été, peut-être l'été d'après. Mais il y a de grandes chances qu'Erling parte cet été. Nous verrons. (…) C'est quelqu'un qui a envie d'évoluer, qui cherche de nouveaux challenges. Et bien sûr, c'est aussi une question d'alternative. Vous ne changez que lorsque vous avez une meilleure alternative » avait confié Mino Raiola dans un entretien accordé à Sport 1. La tendance a, depuis, été confirmée par plusieurs médias à l’étranger, mais aussi en France.

Haaland prêt à quitter le BVB cet été

Ce mercredi, L’Equipe confirme les envies de départ d’Erling Haaland. Agé de 21 ans, l’international norvégien a été fortement déçu par la première partie de saison réalisée par son équipe. Eliminé en Ligue des champions, le Borussia Dortmund a été reversé en Ligue Europa. Blessé, Erling Haaland a observé des tribunes les mauvaises prestations de sa formation, qui commence à devenir trop petite pour lui. Pour l’heure, le prodige n’aurait toujours pas évoqué de départ avec ses dirigeants. L'équipe allemande n'aurait d'ailleurs pas abandonné l'idée de prolonger et serait prête à lui verser un salaire annuel de 16M€. Toutefois, les responsables ne sont pas naïfs et sont conscients de la situation. Directeur général du BVB, Hans-Joachim Watzke aurait demandé à Haaland de lui apporter une réponse définitive avant la fin du mois de février afin qu’il ait le temps de préparer sa succession. Le quotidien sportif évoque le nom de Karim Adeyemi (RB Salzbourg) pour le remplacer.

Un club se détache dans ce dossier