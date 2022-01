Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'étau se resserre pour Erling Haaland !

Publié le 5 janvier 2022 à 11h45 par D.M.

Erling Haaland affole les dirigeants des plus grandes équipes européennes. Mais seule une poignée d'entre eux a les capacités de s'offrir l'attaquant à la fin de la saison.

Erling Haaland aurait pris sa décision. Mécontent du niveau affiché par le Borussia Dortmund en son absence, l’international norvégien sait qu’il ne pourra pas remplir ses objectifs en Bundesliga. Agé seulement de 21 ans, l’attaquant aurait pris la décision de quitter le club de la Ruhr à la fin de la saison et de rejoindre une équipe plus huppée la saison prochaine. Auteur de 41 buts la saison dernière, toutes compétitions confondues, Erling Haaland a évidemment tapé dans l’œil des plus grands dirigeants européens.

Une bataille à quatre pour Haaland ?