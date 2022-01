Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça veut mettre le feu au dossier Haaland !

Publié le 4 janvier 2022 à 23h15 par D.M.

Président du FC Barcelone, Joan Laporta rêverait de s'attacher les services d'Erling Haaland. En coulisses, le dirigeant peaufine son plan pour semer la concurrence.

Erling Haaland fait tourner la tête des plus grands dirigeants européens. Lié au Borussia Dortmund jusqu’en 2024, l’international norvégien figure dans le viseur du PSG selon les informations exclusives du 10Sport.com. Mais le joueur voudrait évoluer en Espagne, où le Real Madrid et le FC Barcelone lui font les yeux doux. En marge de lé présentation de Ferran Torres, Joan Laporta a évoqué ce dossier Haaland. « Haaland peut-il venir cet été ? On travaille pour obtenir cette marge salariale et nous planifions aussi la saison prochaine. La direction technique continue de s’efforcer à construire une grande équipe. Tout est possible si c’est bien fait. Et c’est bien fait, je suis sûr que ça se passera très bien » a confié le président du FC Barcelone.

Le Barça rêve d'Erling Haaland