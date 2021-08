Foot - Mercato - PSG

EXCLU - Mercato : Lewandowski, Haaland… Le plan de vol du PSG est prêt si Mbappé s'en va

Publié le 25 août 2021 à 12h12 par Alexis Bernard

Conscient que prolonger Kylian Mbappé sera plus que compliqué, le PSG prépare un avenir sans la coqueluche du football français. Robert Lewandowski maintenant ou Erling Haaland dans un an, Paris a tout prévu.

Depuis que Leonardo a repris du service au PSG, la prolongation de Kylian Mbappé est l’un des sujets phares, posé tout en haut de la pile de son bureau. Et s’il a réussi à convaincre Neymar de rempiler, il est face à un mur qui le perturbe concernant Mbappé. Au point de voir sa relation se détériorer avec le chouchou du football français, désormais plus enclin à « discuter » avec Nasser Al-Khelaïfi que son propre directeur sportif. Une situation qui encourage Paris à envisager toutes les options. Et notamment celle d’un départ de Kylian Mbappé. Depuis la fin du mois mai, Paris a donc commencé à prendre ses dispositions pour construire trois scénarii.

Paris a trois plans