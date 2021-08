Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Paris est attendu pour Paul Pogba…

Publié le 25 août 2021 à 6h15 par Th.B.

Dans le viseur du PSG pendant l’intégralité du mercato estival, Paul Pogba n’aurait pas fait l’objet d’une offre de la part du club de la capitale alors que Manchester United serait déterminé à bloquer son joueur d’ici la fin du mercato.

Comme L’Équipe l’a fait savoir dernièrement, le PSG envisageait de boucler un dernier gros coup estival avec Eduardo Camavinga ou Paul Pogba d’ici la fin du mercato. Ces derniers jours, le dossier Camavinga a pris de plus en plus d’ampleur en raison de l’incapacité du PSG à avoir une réelle chance d’inverser la tendance dans le feuilleton Pogba. Manchester United refuserait de céder son milieu de terrain, comme l’assure l’entraîneur Ole Gunnar Solskjaer, contrairement au Stade Rennais avec sa pépite de 18 ans. « Oui, je m'attends à ce que Paul soit là au 1er septembre. Que vous ayez un contrat de cinq ans ou d'un an, lorsque vous signez pour Man Utd, vous devez relever le défi d'être performant à un niveau constant. Je ne suis pas du tout inquiet que la durée du contrat d'un joueur change le niveau de sa motivation et de son inspiration ».

Pas d’offre de Leonardo à cause… de Messi ?