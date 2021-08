Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La porte est ouverte pour Paul Pogba !

Publié le 24 août 2021 à 13h15 par T.M.

Bien que l’arrivée de Paul Pogba soit complexe, elle resterait toujours possible. Et du côté de Manchester United, la porte ne serait pas fermée.

Alors que Paul Pogba a démarré la saison de Premier League en trombe avec Manchester United, l’incertitude plane toujours concernant son avenir. N’ayant plus qu’un an de contrat avec les Red Devils, le Français va-t-il s’en aller avant le 31 août ? Il y a quelques semaines, le champion du monde était annoncé très proche du PSG. Toutefois, comme expliqué par Goal ce mardi, l’arrivée de Lionel Messi aurait changé la donne et désormais, l’arrivée de Pogba à Paris serait très compliquée. Mais rien ne serait à exclure, surtout si Leonardo venait à proposer la bonne offre aux Red Devils.

Un départ est possible !