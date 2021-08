Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lionel Messi a plombé un dossier XXL de Leonardo !

Publié le 24 août 2021 à 11h45 par T.M.

En accueillant Lionel Messi, le PSG a frappé un énorme coup cet été. Un renfort de taille pour Mauricio Pochettino qui a toutefois redistribué de nombreuses cartes.

Cet été, personne ne s’attendait à voir Lionel Messi quitter le FC Barcelone. Pas même le PSG. Toutefois, dans la capitale française, on a rapidement réagi quand l’opportunité de faire venir l’Argentin s’est présentée. Ainsi, au terme d’un énorme feuilleton, Messi a rejoint le PSG, mais initialement, cela n’était clairement pas la priorité de Leonardo pour cette fin de mercato. En effet, le gros chantier concernait le milieu de terrain. Malgré l’arrivée de Wijnaldum, un renfort dans l’entrejeu était désiré et la priorité se nommait alors Paul Pogba.

C’est désormais impossible ?