Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Varane, Sancho… La tendance a changé pour Paul Pogba ?

Publié le 24 août 2021 à 5h00 par T.M.

Annoncé proche d’un départ de Manchester United, Paul Pogba pourrait finalement rester.

Revenu à Manchester United en 2016, Paul Pogba n’avait pas vécu des derniers mois très faciles dans le nord de l’Angleterre. Pour le Français, un départ prenait ainsi de plus en plus d’ampleur alors qu’on l’annonçait notamment vers le PSG. Finalement, avec l’arrivée de Lionel Messi, l’opération s’est quelque peu refroidi bien qu’elle resterait d’actualité. Mais cela serait sans compter sur Manchester United. Les Red Devils ne veulent pas lâcher Pogba et espèrent même le prolonger. Vont-ils alors y arriver ?

Ça discute pour prolonger !