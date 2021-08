Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le feuilleton Pogba prend un tournant inattendu !

Publié le 22 août 2021 à 11h30 par Th.B. mis à jour le 22 août 2021 à 11h32

Dans le viseur du PSG ainsi que dans celui du Real Madrid pour l’été prochain, Paul Pogba sera un joueur de Manchester United selon Ole Gunnar Solskjaer qui n’a d’ailleurs clairement pas écarté à terme une prolongation de contrat du Français.

Les semaines passent et le mercato du PSG, malgré les annonces dans la presse, semble avoir trouvé son épilogue au niveau des arrivées, domaine dans lequel Leonardo a particulièrement bien travaillé avec cinq recrues de premier choix dont Lionel Messi, Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma, sans oublier Achraf Hakimi et Georginio Wijnaldum. Cependant, L’Équipe n’en démord pas pour le dossier Paul Pogba, initié avant l’arrivée surprise de Lionel Messi, et qui serait toujours ouvert malgré la venue du sextuple Ballon d’or. En effet, le quotidien sportif a récemment fait savoir que d’ici la fin du mercato, une offensive pourrait être lancée auprès de Manchester United pour le transfert de Pogba ou du Stade Rennais pour Eduardo Camavinga, tous deux sous contrat avec leurs clubs respectifs jusqu’en juin 2022. Cependant, contrairement à Harry Kane qui ferait toujours autant le forcing pour quitter Tottenham, la situation est bien différente pour le champion du monde tricolore à Manchester United comme le journaliste de The Athletic Laurie Whitwell l’a confié pour le podcast Talk of the Devils dernièrement. « Nous n’assistons pas à une situation à la (Harry) Kane où il veut quitter le club. Il est heureux à Manchester et c’était l’expression la plus complète de ce bonheur ». Ole Gunnar Solskjaer a confirmé cette tendance en conférence de presse en assurant que des négociations avaient même lieu pour que Pogba prolonge son contrat à Manchester United. « Ce sont des négociations entre les représentants de Paul et le club. Paul et moi travaillons ensemble tous les jours et nous continuons à essayer de nous améliorer, d'améliorer l'équipe et de nous amuser. ».

Pogba restera à Manchester cette saison !

Et il se pourrait bien que le dossier Paul Pogba ait pris une énorme tournure ces dernières heures. En effet, une nouvelle fois invité à s’exprimer sur le feuilleton Pogba et particulièrement au sujet d’un départ avant la clôture du mercato estival, l’entraîneur de Manchester United a fait clairement savoir que le champion du monde arborera toujours la tunique des Red Devils pour au moins la première partie de la saison. « Oui, je m'attends à ce que Paul soit là au 1er septembre. Que vous ayez un contrat de cinq ans ou d'un an, lorsque vous signez pour Man United, vous devez relever le défi d'être performant à un niveau constant. Je ne suis pas du tout inquiet que la durée du contrat d'un joueur change le niveau de sa motivation et de son inspiration ». a dans un premier temps assuré le technicien norvégien avant de souligner la bonne attitude qu’il attend de la part de Paul Pogba pour les mois à venir. « Vous voulez bien jouer pour votre équipe, vos coéquipiers, vous-même, votre famille, à chaque fois que vous jouez. Ce que j'attends, c'est que l'attitude et l'approche de chaque match soient les bonnes. Que nous ayons la même concentration, la bonne concentration, le bon professionnalisme et, avec cela, je n'ai aucune inquiétude concernant Paul ».

Solskjaer confiant pour une prolongation grâce à la qualité de son groupe