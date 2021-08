Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Pogba… Leonardo concocterait une énorme surprise en coulisse !

Publié le 21 août 2021 à 13h30 par Th.B. mis à jour le 21 août 2021 à 13h35

Paul Pogba dispose d’un contrat courant jusqu’en juin 2022 à Manchester United. Et en cas de départ surprise de Kylian Mbappé d’ici la fin du mercato estival, le PSG recruterait Paul Pogba et non un nouvel attaquant d’après la presse anglaise.

Les jours passent, les spéculations se multiplient quant à un départ vers le Real Madrid cet été ou pour Liverpool ou Manchester United en 2022. Néanmoins, Kylian Mbappé demeure pour le moment un joueur du PSG jusqu’en juin prochain et pourrait même l’être pour plus longtemps si Leonardo parvenait à trouver un terrain d’entente avec son entourage pour une prolongation de contrat. Néanmoins, comme le10sport.com vous l’a confié le 13 août dernier, la situation resterait la même au sein du clan Mbappé : pas de prolongation malgré le mercato XXL opéré par le directeur sportif du PSG avec notamment l’arrivée de Lionel Messi. Cependant, les dossiers du Paris Saint-Germain ne se limiteraient pas au contrat de Kylian Mbappé et les dirigeants se focaliseraient également sur sur l’opération Paul Pogba, également sous contrat jusqu’en juin 2022 à Manchester United. D’ailleurs, d’après L’Équipe , une offensive pour le champion du monde ou pour Eduardo Camavinga au Stade Rennais d’ici la clôture du mercato estival pourrait avoir lieu.

Mbappé remplacé… par Pogba ?

D’après Duncan Castles, journaliste du Times et de passage sur The Transfer Window Podcast , Leonardo pourrait bien surprendre son monde en cas de départ de Kylian Mbappé au Real Madrid avant la fin du mercato alors que le club merengue prévoirait de lancer une offensive pour le Français. Si le PSG perdait finalement Mbappé cet été au profit du Real Madrid, son remplaçant ne devrait pas évoluer au même poste que l’attaquant parisien puisque le PSG démarcherait alors Manchester United avec une offre de transfert pour Paul Pogba. Et qu’en pense Mauricio Pochettino de l’opportunité Pogba ? De passage en conférence de presse cette semaine, l’entraîneur du PSG a fait passer le message suivant. « L’arrivée d’un milieu comme Pogba ? On sait qu’en football il peut se passer des choses, des retournements de situations. Un club comme le PSG est toujours ouvert à améliorer son effectif. Un secteur où on doit se renforcer en priorité pour moi ? Je ne le dirai pas publiquement. Jamais. Je le dirai d’abord à Leonardo, qui le dira à notre président. Si je le dis, il y aura un séisme et des problèmes ».

Manchester United, serein pour Pogba ?