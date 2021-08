Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Karim Benzema s’active en coulisse pour Kylian Mbappé !

Publié le 21 août 2021 à 11h15 par T.M.

Alors que le Real Madrid cherche à faire venir Kylian Mbappé cet été, la Casa Blanca peut compter sur un VRP de luxe dans ce dossier en la personne de Karim Benzema.

Cet été, le Real Madrid a pu avoir un avant goût de ce que pourrait donner une association entre Karim Benzema et Kylian Mbappé. En effet, avec le retour de KB9 en équipe de France, les deux hommes ont pu évoluer ensemble lors de l’Euro. Avant de se retrouver sous la tunique merengue ? Cela serait en tout cas le rêve de Florentino Pérez. A voir maintenant si cela pourra se réaliser à l’occasion de ce mercato estival. Bien que le PSG garderait actuellement la porte fermée pour Mbappé, le Real Madrid attendra jusqu’au dernier moment. Et en attendant de débarquer à Madrid, le joueur de Mauricio Pochettino ne manque pas de recevoir certains messages.

Benzema attend Mbappé !