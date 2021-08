Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid va-t-il faire plier l'émir du Qatar pour Mbappé ?

Publié le 21 août 2021 à 8h00 par La rédaction

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé a reçu une offre de contrat de près de 25M€, comme le 10sport.com vous l'a révélé en exclusivité. Toutefois, le numéro 7 du PSG n'est toujours pas décidé à rempiler à Paris. En embuscade, le Real Madrid pourrait rafler la mise dès cet été s'il parvenait à convaincre Tamim Bin Hamad Al Zani. Mais Florentino Pérez trouvera-t-il les mots pour faire plier l'émir du Qatar ?

Alors qu'il ne lui reste plus qu'une année de contrat, Kylian Mbappé pourrait prendre le large cet été ou à l'été 2022. Pour éviter un départ de son numéro 7, Leonardo s'arrache en coulisse. En effet, le directeur sportif du PSG a formulé une offre de contrat très alléchante à Kylian Mbappé. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Leonardo a proposé un bail de 25M€ net annuels, soit ce qu'il a offert à Lionel Messi, au champion du monde français.Malgré tout, Kylian Mbappé n'est toujours pas décidé à rempiler avec le PSG. Et le Real Madrid entend bien profiter de la situation.

Pérez trouvera-t-il les mots pour convaincre l'émir du Qatar ?