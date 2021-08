Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Mbappé, Haaland… Florentino Pérez a tout perdu !

Publié le 21 août 2021 à 19h30 par H.G. mis à jour le 21 août 2021 à 19h37

Alors que le Real Madrid souhaitait renforcer son secteur offensif avec Kylian Mbappé et Erling Haaland, tout indique que ce projet n’aboutira pas.

Si Karim Benzema est toujours l’auteur de bonnes prestations avec le Real Madrid et qu’il a prolongé jusqu’en 2023 avec le club de la capitale espagnole cette semaine, Florentino Pérez est déjà tourné vers l’avenir. En effet, l’international français n’est plus tout jeune et les Merengue se doivent de recruter son successeur pour ne pas que leur attaque s’affaiblisse. Dans cette optique, l’écurie madrilène a été annoncée sur les traces de deux jours avec insistance, à savoir Kylian Mbappé et Erling Haaland. Le premier cité est considéré comme étant le rêve du Real Madrid en matière de recrutement, tandis que l’éclosion du second aurait tapé dans l’oeil des pensionnaires du stade Santiago Bernabeu. Toutefois, toute chance de les voir arrivée dans l’effectif de Carlo Ancelotti serait tombée à l’eau, tout du moins à court terme.

Kylian Mbappé et Erling Haaland ne viendront pas cet été