Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Erling Haaland a déjà choisi la date de son transfert !

Publié le 20 août 2021 à 9h00 par La rédaction

Annoncé dans le viseur des grosses écuries européennes dont le Real Madrid, Erling Haaland devrait réaliser une dernière saison au Borussia Dortmund.

Erling Haaland est encore un joueur du Borussia Dortmund et l’a bien montré ce week-end. Le Norvégien s’est offert un doublé lors de la victoire de son équipe face à l’Eintracht Francfort (5-2). Mais son avenir est encore en suspens et il n’est pas sûr d’être encore un joueur du Borussia à la fin du mercato. Son nom est cité du côté du PSG en cas de départ de Kylian Mbappé ou encore au Real Madrid, toujours à l’affut. Si un départ cet été parait difficile, une clause pourrait lui permettre de quitter Dortmund à partir du 1er septembre.

Haaland veut faire une dernière saison à Dortmund