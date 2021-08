Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce joueur de Pochettino justifie son arrivée à Paris !

Publié le 20 août 2021 à 7h15 par A.D.

Lors de l'été 2019, Abdou Diallo a quitté le PSG pour rejoindre le Borussia Dortmund. Alors qu'il débute sa deuxième saison sous le maillot rouge et bleu, le défenseur sénégalais a expliqué son choix de rejoindre Paris.

Après seulement une saison au Borussia Dortmund, Abdou Diallo a fait ses valises pour s'envoler vers le PSG. Lors d'un entretien accordé à la chaine YouTube Oui Hustle , l'international sénégalais est revenu sur son arrivée et son adaptation dans le le club de la capitale. L'occasion pour Abdou Diallo de justifier une nouvelle fois son choix de signer au PSG.

«J’aurais pu rester à Dortmund, mais il faut savoir prendre des risques»