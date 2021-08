Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi a atteint son but avec cette grande star !

Publié le 20 août 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

Longtemps annoncé dans le viseur du PSG ces dernières années, Gianluigi Donnarumma a finalement débarqué cet été, pour le plus grand bonheur de Nasser Al-Khelaïfi…

Arrivé en fin de contrat avec le Milan AC qui n’a pas réussi à le conserver, Gianluigi Donnarumma est l’une des nouvelles recrues XXL du PSG ! Le gardien italien, sacré champion d’Europe cet été et élu meilleur joueur du tournoi par la même occasion, a signé gratuitement avec le club de la capitale qui était annoncé sur ses traces depuis de nombreuses années. Et dans un entretien accordé au Corriere dello Sport jeudi, Donnarumma a d’ailleurs confié que Nasser Al-Khelaïfi l’avait accueilli avec une satisfaction très particulière au PSG.

« Nous sommes enfin ensemble »