Mercato - PSG : Gros mensonge de Donnarumma sur son transfert ?

Publié le 20 août 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

Alors qu’il a été recruté cet été par le PSG, Gianluigi Donnarumma assure qu’il n’avait rien réglé avant la fin de l’Euro. Et pourtant…

En plus de Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos et Lionel Messi, le PSG a réussi un énorme coup en obtenant la signature de Gianluigi Donnarumma qui était arrivé en fin de contrat avec le Milan AC fin juin. Le gardien italien, auteur de performances XXL durant l’Euro dont il a été sacré meilleur joueur, avait d’ailleurs validé sa visite médicale avec le PSG le 21 juin dernier, en plein milieu de la compétition. Mais dans un entretien accordé à Corriere dello Sport jeudi, Donnarumma affirme le contraire…

« Je n’avais aucun contact, je le jure »