Mercato - PSG : Donnarumma se livre sur les coulisses de son transfert !

Publié le 19 août 2021 à 10h10 par T.M.

Arrivé au terme de son contrat avec le Milan AC, Gianluigi Donnarumma s’est engagé cet été avec le PSG.

Formé et révélé au grand jour au Milan AC, Gianluigi Donnarumma n’a toutefois pas poursuivi sa carrière en Lombardie. Après d’âpres discussions entre la direction milanaise et Mino Raiola, agent du portier italien, aucun accord n’a pu être trouvé concernant une prolongation de contrat. Cet été, Donnarumma s’est donc retrouvé libre de s’engager où bon lui semblait et c’est finalement le PSG qui a réussi à rafler la mise après avoir déjà tenté sa chance à de nombreuses reprises.

« Je suis parti de Milan et je n'avais aucun contact avec un autre club »