Mercato : Le PSG doit-il passer en force pour vendre Mbappé ?

Publié le 19 août 2021 à 8h00 par La rédaction

Sous contrat jusqu'en juin 2022, Kylian Mbappé tarde à prolonger son bail ce qui jette un froid sur son avenir puisque si la situation n'évolue pas, un départ libre dans un an pourrait être l'issue de ce dossier. Le PSG doit-il forcer la vente de son attaquant cet été ?

Le Paris Saint-Germain vit un mercato historique. En effet, le club de la capitale a réussi à recruter Achraf Hakimi, Georginio Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos et Lionel Messi, le tout pour 60M€ puisqu'en dehors de l'international marocain, le PSG n'a pas eu à débourser la moindre indemnité de transfert. Et pourtant, tout pourrait être gâché par Kylian Mbappé qui n'a toujours pas prolongé son contrat qui s'achève en juin prochain. D'ailleurs, Nasser Al-Khelaïfi mettait récemment la pression sur son attaquant : « Tout le monde connaît le futur de Mbappé. Il est Parisien et joueur de Paris. Il veut une équipe compétitive, je pense qu’on a pas plus compétitif. Il n’a pas d’excuse pour faire quelque chose d’autre maintenant ». Que doit faire le PSG désormais ?

Une fin de mercato brûlante pour Mbappé ?

En effet, c'est bien le PSG qui aura le dernier cet été. Si le club de la capitale décide de conserver son attaquant, Kylian Mbappé restera à Paris et partira peut-être libre dans un an. Toutefois, la direction parisienne peut aussi prendre le parti de vendre le Champion du monde dès cet été afin de récupérer une indemnité de transfert. Le Real Madrid serait disposé à offrir entre 120 et 150M€. Reste à savoir si le PSG est prêt à accepter une telle offre et ainsi céder à la volonté de l'international français qui semble vouloir partir. Son comportement agace d'ailleurs les supporters parisiens qui l'ont sifflé au Parc des Princes contre Strasbourg, mais également au sein de la direction du PSG comme en témoignent les récentes sorties de Nasser Al-Khelaïfi qui estime avoir répondu au souhait de Kylian Mbappé qui a plusieurs fois affiché sa volonté d'évoluer dans la meilleure équipe possible.



