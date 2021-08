Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce terrible constat en coulisses de Kylian Mbappé sur son avenir !

Publié le 19 août 2021 à 18h15 par H.G.

Alors que le PSG voudrait absolument les convaincre de prolonger son contrat, Kylian Mbappé ne se sentirait pas considéré à sa juste valeur à Paris.

C’est un feuilleton qui risque de nous tenir en haleine jusqu’au terme de cette fenêtre estivale des transferts, et même au-delà. En effet, à moins d’un an du terme de son contrat, Kylian Mbappé n’a toujours pas prolongé son contrat avec le PSG. Pire encore, l’international français âgé de 22 ans n’a pas l’intention d’agir en ce sens et souhaiterait même s’en aller dès cet été au Real Madrid. Seulement voilà, le club de la capitale ne compte pas ouvrir la porte, chose qui devrait donc conduire Kylian Mbappé à rester au PSG cette saison.

Kylian Mbappé veut être au centre d’un projet