Mercato - PSG : Terrible annonce pour le départ de cet indésirable !

Publié le 19 août 2021 à 13h45 par H.G.

Alors que Sergio Rico a longtemps été annoncé sur le départ du PSG, la tendance serait maintenant en train de s’inverser faute d’intérêts concrets.

Le moins que l’on puisse dire est que le poste de gardien de but est sacrément fourni au Paris Saint-Germain. En effet, le club parisien a la chance de pouvoir compter sur les présences de Keylor Navas et de Gianluigi Donnarumma, qui se battront cette saison pour occuper le poste de titulaire. Cependant, il y a une victime collatérale à l’arrivée du second cité, arrivé cet été librement en provenance de l’AC Milan, à savoir Sergio Rico. Jusque-là deuxième gardien, l’ancien portier du Séville FC voit maintenant ses perpectives de temps de jeu s’assombrir au PSG. Cependant, si l’idée d’un départ a longtemps été avancée, elle serait maintenant en train de tomber à l’eau.

Sergio Rico pourrait rester au PSG