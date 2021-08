Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le feuilleton Thilo Kehrer s’emballe !

Publié le 19 août 2021 à 12h30 par Hadrien Grenier

Aussi surprenant que cela puisse paraitre, nous sommes bien en train d’assister à la naissance d’un feuilleton Thilo Kehrer. Et à l’heure actuelle, le moins que l’on puisse dire est que le flou règne concernant l’avenir de l’international allemand du PSG.

La fin de ce mercato estival pourrait être agitée du côté du Paris Saint-Germain. En effet, après avoir successivement recruté Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma et Leo Messi, le club de la capitale ambitionne désormais de vendre une partie de son effectif d’ici au 31 août. L’ambition est claire : engranger des liquidités, dégraisse la masse salariale et réduire l’embouteillage dans certains secteurs afin d’éventuellement enrôler un dernier joueur, Paul Pogba et Eduardo Camavinga étant des pistes évoquées dans cette perspective. Et c’est ainsi que Thilo Kehrer ferait partie des joueurs poussés vers la sortie, lui qui n’a jamais vraiment convaincu au sein du PSG depuis son arrivée en provenance de Schalke 04 en 2018.

Vers un transfert au Bayern Munich pour Thilo Kehrer ?