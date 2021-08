Foot - Mercato - PSG

EXCLU - Mercato - PSG : Le vrai salaire de Lionel Messi

Publié le 19 août 2021 à 10h33 par Alexis Bernard

De nombreux chiffres ont circulé ces derniers jours au sujet du salaire de Lionel Messi au PSG. Le 10 Sport fait la lumière sur ce que va réellement toucher l’Argentin chaque saison à Paris.

Pour attirer Lionel Messi, le PSG n’a pas vraiment eu à « forcer ». Après avoir quitté la table des discussions avec le Barça, qui n’a pas tenu ses promesses malgré une baisse de salaire acceptée par l’Argentin de 50%, le clan Messi a très rapidement repris contact avec Paris. Car ces derniers mois, l’état-major parisien s’était logiquement positionné auprès de Jorge Messi, père et agent de son fils, pour indiquer que la porte était clairement ouverte si le sextuple Ballon d’Or souhaitait quitter le FC Barcelone. C’est précisément ce qu’il a fait. Et le PSG a rapidement transmis une proposition qui a fait mouche.

Messi, c’est 25 millions par an

Pour construire son offre, le PSG s’est appuyé sur les accords trouvés avec le Barça. D’accord pour poursuivre à hauteur de 25 millions d’euros net par saison, Lionel Messi a reçu une offre équivalente de la part de Paris. Et c’est précisément cette proposition de salaire qu’il a acceptée. Comme révélé par le10sport.com le 6 août, le salaire de Lionel Messi au PSG est de 25 millions d’euros net par saison. Plusieurs sources, dont une interne au club parisien, confirment que les chiffres publiés depuis la signature du joueur sont inexacts. Messi ne touchera pas 40 millions d’euros net chaque année mais bien 25 millions d’euros. Par ailleurs, les deux parties ont trouvé des accords autour de son salaire pour satisfaire le joueur, avec des intéressements et un système de rémunération qui convient parfaitement à Messi et ses collaborateurs. Quant à Kylian Mbappé, la dernière proposition faite par le PSG pour lui permettre de prolonger est également à ce niveau de salaire. C’est un peu moins que Neymar, mais c’est sensiblement la même chose que Messi…