Foot - Mercato - PSG

EXCLU - Mercato : Le PSG a sorti le grand jeu pour Mbappé !

Publié le 6 août 2021 à 17h20 par Alexis Bernard

Selon nos informations, le PSG a transmis une proposition très alléchante à Kylian Mbappé. Un salaire qui s’approche de celui de Neymar…

Le PSG a passé la vitesse supérieure dans le dossier Mbappé. Après avoir attendu son retour de l’Euro, Paris a pu rouvrir les discussions autour de son avenir. Le contrat du Français arrive à échéance dans moins d’un an désormais et la question n’est plus de savoir s’il va rester ou parti - puisque Kylian Mbappé sera Parisien au 1er septembre – mais bien s’il prolonge ou non à Paris. Pour se faire, Doha lui a transmis une offre de salaire à la hauteur de ce qu’un joueur de son envergure est en droit d’attendre. Nos sources confirment que Paris s’est approché au mieux des émoluments de Neymar, qui a prolongé aux mêmes conditions qu’à son arrivée (environ 30 millions d’euros net).

Mbappé n’a aucune autre proposition

Si la proposition du PSG pour Kylian Mbappé est inférieure à celle des conditions salariales de Neymar, elle reste très haute et dispose des ingrédients pour pouvoir le convaincre. Une donnée financière qui n’est pas prioritaire aux yeux du clan français, même si elle entre forcément en ligne de compte. C’est effectivement sportivement que Mbappé veut des garanties et demandent à être pleinement convaincu pour pouvoir rester durablement. La prolongation de Neymar et de Pochettino sont là pour apporter un premier élément de réponse. Les signatures de Wijnaldum, Hakimi, Sergio Ramos et Donnarumma en sont quatre autres. Et si enfin, Paris signe Lionel Messi…