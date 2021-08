Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar a fait une énorme offre à Lionel Messi !

Publié le 6 août 2021 à 13h45 par H.G.

Alors que Lionel Messi est plus que jamais annoncé dans le viseur du PSG, Neymar serait prêt à consentir un gros sacrifice pour le convaincre de venir.

Lionel Messi évoluant sous la tunique du PSG ? Neymar et Lionel Messi réunis au PSG ? Tout cela n’est peut-être plus une utopie ! En effet, alors que l’international argentin ne prolongera pas son contrat au FC Barcelone comme cela a été officialisé ce jeudi, le club parisien est maintenant annoncé avec grande insistance comme un point de chute pour La Pulga . Même s’il n’y a pas encore eu d’offre comme le10sport.com vous l’a annoncé, le PSG travaillerait sur le dossier, et Neymar y mettrait du sien afin de convaincre son grand ami et ex-coéquipier au FC Barcelone entre 2013 et 2017.

Neymar prêt à laisser son numéro 10 à Lionel Messi !