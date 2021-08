Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar, Verratti, Di Maria… Lionel Messi a fait une énorme annonce !

Publié le 6 août 2021 à 11h10 par H.G.

Alors que le PSG est maintenant annoncé comme étant le favori pour accueillir Lionel Messi, l’international argentin aurait déjà prévenu une partie du vestiaire parisien de son arrivée.

Le feuilleton Lionel Messi a pris un tournant plus qu’inattendu ce jeudi. En effet, alors qu’il était annoncé que La Pulga était sur le point de prolonger au FC Barcelone, c’est finement son départ qui a été officialisé par le club catalan, tout simplement dans l’incapacité de boucler le dossier vu ses difficultés financières. Ainsi, c’est désormais le PSG qui est annoncé comme le point de chute le plus probable pour Lionel Messi, et le principal intéressé se serait déjà fait à son arrivée dans la capitale française.

Lionel Messi a évoqué le PSG avec Neymar, Leandro Paredes, Marco Verratti et Angel Di Maria