Mercato - PSG : La réponse du PSG pour Lionel Messi !

Publié le 6 août 2021 à 8h45 par H.G.

Alors que le PSG est maintenant annoncé sur les traces de Lionel Messi avec grande insistance, le club de la capitale considérait que son arrivée est extrêmement complexe à boucler.

C’est officiellement fini : Lionel Messi en rejouera plus au FC Barcelone. C’est tout du moins ce qu’a annoncé le club catalan ce jeudi par le biais d’un communiqué reconnaissant que le Barça n’était tout simplement pas en mesure de boucler la prolongation de son attaquant argentin en raison des normes en vigueur en Liga. Ainsi, le feuilleton a plus que jamais été relancé, et c’est désormais le PSG qui ferait office de favori dans le dossier si l’on en croit plusieurs informations parues dans la presse ces dernières heures. Cependant, on serait encore très, très loin d’une arrivée de Lionel Messi dans la capitale française pour l’instant.

Une arrivée de Lionel Messi n’est « pas réaliste »